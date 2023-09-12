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Москва
Профиль пользователя ghenevra

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О себе

Рада новым знакомствам, как парни так и девушки, подруги нужны и важны! Не в отношениях и согласна на свидания 🙌

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей🎲 Настольные игры✈️ Найти попутчика в путешествие

Не нравится:

☣️ Токсичность📺 Политика💩 Шутки про говно✝️ Религия🍷 Алкоголь🎮 Видеоигры
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