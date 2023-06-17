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Москва
Я с 2017 года увлекаюсь фотографий, обработкой, очень много фотографирую людей просто по дружбе.
Москва
Профиль пользователя Gguc
О себе
Я с 2017 года увлекаюсь фотографий, обработкой, очень много фотографирую людей просто по дружбе.
У меня мечта 💭 начать фотографировать, стать полноценным фотографом.
Пока съёмки веду на телефон айфон 13,
Моя мечта 💭 купить себе профессиональный фотоаппарат
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба🏢 Работа📚 Книги🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения📺 Политика💰 Инвестиции / бизнес🪐 Астрология / таро✝️ Религия💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🪩 Ночной клуб🚴♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие
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