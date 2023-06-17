О себе

Я с 2017 года увлекаюсь фотографий, обработкой, очень много фотографирую людей просто по дружбе.

У меня мечта 💭 начать фотографировать, стать полноценным фотографом.



Пока съёмки веду на телефон айфон 13,

Моя мечта 💭 купить себе профессиональный фотоаппарат