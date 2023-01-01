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Москва
Профиль пользователя GGGG_g

фото пользователя GGGG_g

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы💬 Пообщаться онлайн🍷 Выпить в баре💨 Кальян🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб📸 Пофоткаться🚶‍♀️ Прогуляться

Не нравится:

☣️ Токсичность🇬🇧 Изучение нового

События пользователя

Москва → пообщаться

хочу найти человека с кем можно пообщаться💗

маленькое фото пользователя DianaDinser
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 580 участников

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