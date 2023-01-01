О себе

Женат. Здесь в поисках друзей

Программист на java и с радостью готов поболтать на данную темы, но с учётом не очень большого опыта не все темы смогу поддержать.

Очень люблю настолки но слишком застенчивый, чтобы найти компанию. Возможно удастся найти ее здесь...

Ещё есть давняя мечта сходить в vr клуб на какие-нибудь командные квесты. Ни раз там не был