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Москва
Профиль пользователя German23

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О себе

Женат. Здесь в поисках друзей
Программист на java и с радостью готов поболтать на данную темы, но с учётом не очень большого опыта не все темы смогу поддержать.
Очень люблю настолки но слишком застенчивый, чтобы найти компанию. Возможно удастся найти ее здесь...
Ещё есть давняя мечта сходить в vr клуб на какие-нибудь командные квесты. Ни раз там не был

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🎭 Театр

Не нравится:

✝️ Религия💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика💩 Шутки про говно☣️ Токсичность📚 Книги🪐 Астрология / таро📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу сходить в кальянную )) буду рад компании!

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Откликнулся 1 участник
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