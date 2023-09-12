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Москва
Профиль пользователя Gerda13.04

фото пользователя Gerda13.04

О себе

В большей степени я человек настроения (читайте: «в вечном поиске себя») 🙂

На регулярной основе занимаюсь большим теннисом, чтением книг (предпочитаю научную фантастику и автобиографию интересных, разносторонних личностей) и просмотром фильмов про людей («куда ты пропала, Бернадетт?», «лучшее предложение» и «вторая жизнь Уве» - самые любимые).

Если нахожусь рядом с горами - не упускаю возможности их исследовать. Аналогичная ситуация с выставками фотографов и художников.

Люблю активный отдых, но без фанатизма - прогуляться в лес, в поле; обследовать территорию пребывания; съездить на выходные в ближайшие города - моё всё.

Была в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей🍴 Кафе / ресторан

Не нравится:

💩 Шутки про говно🪩 Ночной клуб🎮 Видеоигры
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