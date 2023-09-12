О себе

В большей степени я человек настроения (читайте: «в вечном поиске себя») 🙂



На регулярной основе занимаюсь большим теннисом, чтением книг (предпочитаю научную фантастику и автобиографию интересных, разносторонних личностей) и просмотром фильмов про людей («куда ты пропала, Бернадетт?», «лучшее предложение» и «вторая жизнь Уве» - самые любимые).



Если нахожусь рядом с горами - не упускаю возможности их исследовать. Аналогичная ситуация с выставками фотографов и художников.



Люблю активный отдых, но без фанатизма - прогуляться в лес, в поле; обследовать территорию пребывания; съездить на выходные в ближайшие города - моё всё.