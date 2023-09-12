Москва
Профиль пользователя Gerda13.04
О себе
В большей степени я человек настроения (читайте: «в вечном поиске себя») 🙂
На регулярной основе занимаюсь большим теннисом, чтением книг (предпочитаю научную фантастику и автобиографию интересных, разносторонних личностей) и просмотром фильмов про людей («куда ты пропала, Бернадетт?», «лучшее предложение» и «вторая жизнь Уве» - самые любимые).
Если нахожусь рядом с горами - не упускаю возможности их исследовать. Аналогичная ситуация с выставками фотографов и художников.
Люблю активный отдых, но без фанатизма - прогуляться в лес, в поле; обследовать территорию пребывания; съездить на выходные в ближайшие города - моё всё.
Была в сети две недели назад
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