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Москва
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Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль✈️ Найти попутчика в путешествие🪩 Ночной клуб🎭 Театр🇬🇧 Изучение нового💬 Пообщаться онлайн🍷 Выпить в баре🎲 Настольные игры

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Marvelous_Elena

Москва → активный отдых

Ищу подруг и друзей для активных, спортивных, весёлых, душевных встреч

Откликнулся 81 участник

маленькое фото пользователя Dianak

Москва → прогуляться, перекусить

Стань частью нашей компании❤️

Откликнулось 57 участников

маленькое фото пользователя DariaDariaDaria

Москва → другое

Приглашаю в разговорный клуб английского и испанского языков!

Откликнулось 19 участников

маленькое фото пользователя Irina_st

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Девочки, ищу подруг))

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя KatarinaEsova

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подруг для тёплых встреч 🧚🏻‍♀️

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Katty22

Москва → прогуляться, перекусить

Фэшн прогулка с фото

Откликнулось 7 участников

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