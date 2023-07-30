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Москва
Москва
Профиль пользователя Geraldine
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Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль✈️ Найти попутчика в путешествие🪩 Ночной клуб🎭 Театр🇬🇧 Изучение нового💬 Пообщаться онлайн🍷 Выпить в баре🎲 Настольные игры
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