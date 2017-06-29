Москва
Профиль пользователя GeraHrenov
О себе
Хочется общения. Простого человеческого общения.
Проживаю очень сложный период в жизни.
За 2 года перестал узнавать свое отражение. Слишком все усложнилось. От обычных трудностей к трудностям уровня "Hell".
На данный момент пытаюсь понять кто я. Погряз в эзотерике. С 12 лет занимаюсь хиромантией.
Пишу дневник самопрограммирования.
Хочется в первую очередь общения. Человека по интересам. Может что-то большее.
Профиль обновлён 20 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
События пользователя
Участие в других событиях
Простое, легкое общение 🤗
Найти новых друзей
Завести новые знакомства ✨
Хочу поговорить о любимых сериалах, фильмах и музыке
Обо всём на свете🙃
Хочу сделать тебе разбор по матрице судьбы/совместимость в паре🥰
Прогуляться ,сходить в кино
Завести новых друзей 🐰
Прогуляться по Центру Москвы. Метро Китай город
Погулять, выпить кофе, пофоткаться
Живите долго и процветайте 🖖🏻
Круто провести время
В выходные хочу прогуляться в Коломенском парке! Буду Рада компании ☺️
Ищу партнёра для аргентинского танго
Пойдемте пить пиво в Лефортово вечером
Поужинать вечером в субботу в гастропабе в 20.00
Ищу с кем можно сходить погулять сходить по тусить
Сходить в бар 🍸
Караоке Izumi
погулять по центру Москвы, пофотать друг друга, пообщаться
Ищу интересных людей для переписки и увидеться, если интерес обоюден
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