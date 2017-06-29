Хочется общения. Простого человеческого общения. Проживаю очень сложный период в жизни. За 2 года перестал узнавать свое отражение. Слишком все усложнилось. От обычных трудностей к трудностям уровня "Hell". На данный момент пытаюсь понять кто я. Погряз в эзотерике. С 12 лет занимаюсь хиромантией. Пишу дневник самопрограммирования. Хочется в первую очередь общения. Человека по интересам. Может что-то большее.

Профиль обновлён 20 июня 2023 г.

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Москва → Другое Ищу интересных людей для переписки и увидеться, если интерес обоюден

Москва → Другое Ищу с кем можно сходить погулять сходить по тусить

Москва → Другое Поужинать вечером в субботу в гастропабе в 20.00

Москва → Другое В выходные хочу прогуляться в Коломенском парке! Буду Рада компании ☺️

Одинцово → Другое Живите долго и процветайте 🖖🏻

Москва → Другое Хочу сделать тебе разбор по матрице судьбы/совместимость в паре🥰

Москва → Другое Хочу поговорить о любимых сериалах, фильмах и музыке

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