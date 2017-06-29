Москва
Профиль пользователя GeraHrenov

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О себе

Хочется общения. Простого человеческого общения.
Проживаю очень сложный период в жизни.
За 2 года перестал узнавать свое отражение. Слишком все усложнилось. От обычных трудностей к трудностям уровня "Hell".
На данный момент пытаюсь понять кто я. Погряз в эзотерике. С 12 лет занимаюсь хиромантией.

Пишу дневник самопрограммирования.

Хочется в первую очередь общения. Человека по интересам. Может что-то большее.

Профиль обновлён 20 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

📚 Книги 😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения 🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы ✝️ Религия 💩 Странный юмор

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Китай город. Центр. После 23.00)

Москва → прогуляться, перекусить

Китай-город. Сейчас😛

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя arinmoonlite
Москва → Другое

Простое, легкое общение 🤗

маленькое фото пользователя KseNikA
Москва → Другое

Найти новых друзей

маленькое фото пользователя Kris.Novash
Москва → Другое

Завести новые знакомства ✨

маленькое фото пользователя Alinamrk
Москва → Другое

Хочу поговорить о любимых сериалах, фильмах и музыке

маленькое фото пользователя Saida44
Москва → Другое

Обо всём на свете🙃

маленькое фото пользователя Al.se.sh
Москва → Другое

Хочу сделать тебе разбор по матрице судьбы/совместимость в паре🥰

маленькое фото пользователя Rina34
Москва → Другое

Прогуляться ,сходить в кино

маленькое фото пользователя Mary.Firsova
Москва → Другое

Завести новых друзей 🐰

маленькое фото пользователя Sweetlana
Москва → Другое

Прогуляться по Центру Москвы. Метро Китай город

маленькое фото пользователя Manul
Москва → Другое

Погулять, выпить кофе, пофоткаться

маленькое фото пользователя Tatsu
Одинцово → Другое

Живите долго и процветайте 🖖🏻

маленькое фото пользователя LanaS
Москва → Другое

Круто провести время

маленькое фото пользователя AnNechka
Москва → Другое

В выходные хочу прогуляться в Коломенском парке! Буду Рада компании ☺️

маленькое фото пользователя Daria_D
Москва → Другое

Ищу партнёра для аргентинского танго

маленькое фото пользователя Nino_ninel
Москва → Другое

Пойдемте пить пиво в Лефортово вечером

маленькое фото пользователя Gelya1
Москва → Другое

Поужинать вечером в субботу в гастропабе в 20.00

маленькое фото пользователя Planym
Москва → Другое

Ищу с кем можно сходить погулять сходить по тусить

маленькое фото пользователя MixaJIbI4
Москва → Другое

Сходить в бар 🍸

маленькое фото пользователя Tanushka
Москва → Другое

Караоке Izumi

маленькое фото пользователя iam_arrrina
Москва → Другое

погулять по центру Москвы, пофотать друг друга, пообщаться

маленькое фото пользователя Lera_5
Москва → Другое

Ищу интересных людей для переписки и увидеться, если интерес обоюден

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