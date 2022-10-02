Москва
Профиль пользователя Gera_85
О себе
Люблю прогулки и активный отдых, люблю болтать на ходу и пить кофе) фитнес и хаммам.
Недавно приобрела велик, хочу кататься по набережным и паркам Москвы в приятной компании
Профиль обновлён 19 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
События пользователя
Участие в других событиях
Чат для проведения досуга в Москве 33-45 лет: кафе, спорт, путешествия
Пофоткаться и пофоткать)
Прогуляться по Москве
Прогуляться в центре, поболтать, выпить по чашке кофе или бокалу вина.
Покататься на велосипеде
А пошли подышим лесным воздухом,или просто почилим где нибудь в городе
Буду рад общению о разном, могу выслушать
Покататься на великах, поговорить о чем-то умном))
Покатушки на роликах
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