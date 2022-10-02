Москва
Профиль пользователя Gera_85

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О себе

Люблю прогулки и активный отдых, люблю болтать на ходу и пить кофе) фитнес и хаммам.

Недавно приобрела велик, хочу кататься по набережным и паркам Москвы в приятной компании

Профиль обновлён 19 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 🎸 Концерт / фестиваль 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 🎭 Театр 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 💬 Пообщаться онлайн

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Покататься на велике 08.08 примерно с 20:30

Москва → прогуляться, перекусить

В 18:30 прогуляться от Маяковской по улочкам центра

Москва → прогуляться, перекусить

Покататься на великах этим вечером 🚴🏻‍♀️

Участие в других событиях

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Чат для проведения досуга в Москве 33-45 лет: кафе, спорт, путешествия

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Пофоткаться и пофоткать)

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Прогуляться по Москве

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Прогуляться в центре, поболтать, выпить по чашке кофе или бокалу вина.

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Покататься на велосипеде

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Москва → Другое

А пошли подышим лесным воздухом,или просто почилим где нибудь в городе

маленькое фото пользователя Alexey12
Москва → Другое

Буду рад общению о разном, могу выслушать

маленькое фото пользователя Goal
Москва → Другое

Покататься на великах, поговорить о чем-то умном))

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Москва → Другое

Покатушки на роликах

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