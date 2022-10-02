Люблю прогулки и активный отдых, люблю болтать на ходу и пить кофе) фитнес и хаммам. Недавно приобрела велик, хочу кататься по набережным и паркам Москвы в приятной компании

Профиль обновлён 19 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 🎸 Концерт / фестиваль 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 🎭 Театр 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 💬 Пообщаться онлайн

Москва → прогуляться, перекусить В 18:30 прогуляться от Маяковской по улочкам центра

Москва → Другое Покататься на великах, поговорить о чем-то умном))

Москва → Другое Буду рад общению о разном, могу выслушать

Москва → Другое А пошли подышим лесным воздухом,или просто почилим где нибудь в городе

Москва → Другое Прогуляться в центре, поболтать, выпить по чашке кофе или бокалу вина.

Москва → Другое Чат для проведения досуга в Москве 33-45 лет: кафе, спорт, путешествия

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