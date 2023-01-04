Сейчас развиваюсь в основном в теме 3д технологий, проектирования, моделирования и тд И аддитивные технологии изучаю Не дипломированный инженер-конструктор-механик. Постоянно изучаю новое для себя.

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

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📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

Санкт-Петербург → Другое Лучше одна встреча или общение онлайн какое-то время?

Санкт-Петербург → Другое Было бы здорово с кем-нибудь комфортно пообщаться 🩵

Ижевск → Другое Хотела бы пообщаться на различные темы

Екатеринбург → Другое Я смотрю дорамы. Блендерю время от времени,это 3d. Мне 29

Владивосток → Другое Доучитываться в университете и брать различные курсы, илиперепоступить

Москва → Другое Пообщаться онлайн, потому что разучилась общаться с новыми людьми

Москва → Другое Завершено и не хочу, чтобы тут оставалась тема

Нижний Новгород → Другое Другу/подругу не важно откуда. (почти) всех люблю 💗

Щелково → Другое Пообщаемся? Будет здорово, если общение перерастет в настоящую дружбу)

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