Москва
Профиль пользователя GeorgyBolt

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О себе

Сейчас развиваюсь в основном в теме 3д технологий, проектирования, моделирования и тд
И аддитивные технологии изучаю

Не дипломированный инженер-конструктор-механик. Постоянно изучаю новое для себя.

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → пообщаться

Тестирую приложение

Москва → пообщаться

Простое, лёгкое общение на любые темы)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Etriana
Москва → Другое

Пообщаться на любые темы

маленькое фото пользователя Vicci
Щелково → Другое

Пообщаемся? Будет здорово, если общение перерастет в настоящую дружбу)

маленькое фото пользователя Pithrecusdy
Нижний Новгород → Другое

Другу/подругу не важно откуда. (почти) всех люблю 💗

Санкт-Петербург → Другое

Давай поиграем в джекбокс ☕🌷 дружелюбное тактичное общение

маленькое фото пользователя Anastasiya_She
Москва → Другое

Завершено и не хочу, чтобы тут оставалась тема

маленькое фото пользователя L_pub
Москва → Другое

Готова подискутировать на любую тему

маленькое фото пользователя Luiza_magomedova
Москва → Другое

Правет 🙂🤍 завести подруг/друзей

маленькое фото пользователя Aira_S
Москва → Другое

Пообщаться онлайн, потому что разучилась общаться с новыми людьми

маленькое фото пользователя AnnaMi
Владивосток → Другое

Доучитываться в университете и брать различные курсы, илиперепоступить

маленькое фото пользователя Evgesha123
Москва → Другое

Найти новые знакомства и общение

маленькое фото пользователя Sashika
Екатеринбург → Другое

Я смотрю дорамы. Блендерю время от времени,это 3d. Мне 29

маленькое фото пользователя Rina464
Москва → Другое

Грустно 😞 и одиноко

маленькое фото пользователя Damenika09
Комсомольск-на-Амуре → Другое

На любые темы🤗

маленькое фото пользователя Valeria228
Москва → Другое

Буду рада новым знакомствам!!

маленькое фото пользователя Renata18
Ижевск → Другое

Хотела бы пообщаться на различные темы

маленькое фото пользователя Rinasion
Санкт-Петербург → Другое

Было бы здорово с кем-нибудь комфортно пообщаться 🩵

маленькое фото пользователя Arinasma
Санкт-Петербург → Другое

Поговорить о жизни

Санкт-Петербург → Другое

Лучше одна встреча или общение онлайн какое-то время?

маленькое фото пользователя Ameli
Москва → Другое

На больничном, предлагаю познакомиться 🌞

маленькое фото пользователя Angelika8
Пермь → Другое

Приятное общение позитивное )!

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