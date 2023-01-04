Москва
Профиль пользователя GeorgyBolt
О себе
Сейчас развиваюсь в основном в теме 3д технологий, проектирования, моделирования и тд
И аддитивные технологии изучаю
Не дипломированный инженер-конструктор-механик. Постоянно изучаю новое для себя.
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Пообщаться на любые темы
Пообщаемся? Будет здорово, если общение перерастет в настоящую дружбу)
Другу/подругу не важно откуда. (почти) всех люблю 💗
Давай поиграем в джекбокс ☕🌷 дружелюбное тактичное общение
Завершено и не хочу, чтобы тут оставалась тема
Готова подискутировать на любую тему
Правет 🙂🤍 завести подруг/друзей
Пообщаться онлайн, потому что разучилась общаться с новыми людьми
Доучитываться в университете и брать различные курсы, илиперепоступить
Найти новые знакомства и общение
Я смотрю дорамы. Блендерю время от времени,это 3d. Мне 29
Грустно 😞 и одиноко
На любые темы🤗
Буду рада новым знакомствам!!
Хотела бы пообщаться на различные темы
Было бы здорово с кем-нибудь комфортно пообщаться
Поговорить о жизни
Лучше одна встреча или общение онлайн какое-то время?
На больничном, предлагаю познакомиться 🌞
Приятное общение позитивное )!
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