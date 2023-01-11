Москва
Профиль пользователя Georgy

фото пользователя Georgy

О себе

Максимально общительный и коммуникабельный
Занимаюсь спортом, много гуляю и очень люблю играть в настольные игры)

Профиль обновлён 13 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба 🏢 Работа 🍿 Фильмы, сериалы 🐈 Домашние животные 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Пешая прогулка на ВДНХ

Москва → прогуляться, перекусить

Прогулки на ВДНХ в хорошей компании

Москва → прогуляться, перекусить

Покататься на роликах на ВДНХ

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя arinmoonlite
Москва → Другое

Простое, легкое общение 🤗

маленькое фото пользователя Etriana
Москва → Другое

Пообщаться на любые темы

маленькое фото пользователя A_tilki
Москва → Другое

Пообщаться, прогуляться, сходить на какое-то мероприятие

маленькое фото пользователя Elenka_200
Москва → Другое

Прогулки по улицам Москвы

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.