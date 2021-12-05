Москва
Профиль пользователя Georgead
О себе
Увлекаюсь культурной жизнью в Москве.
Катаюсь на велосипеде до работы и обратно.
Люблю прогулки на интересные события в Москве.
Профиль обновлён 25 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
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Не нравится:
💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 🪐 Астрология / таро
События пользователя
Москва → сходить на мероприятие
Ищу компаньона на вокал
Москва → прогуляться, перекусить
Сходить в музыкальную студию (есть прям аренда в Москве)
Москва → сходить на мероприятие
Пойти на День молодежи на Ходынском поле сегодня 🙃
Москва → прогуляться, перекусить
Найти человека для совместного изучения и практики танцев из тик-тока
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