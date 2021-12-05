Москва
Профиль пользователя Georgead

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О себе

Увлекаюсь культурной жизнью в Москве.
Катаюсь на велосипеде до работы и обратно.
Люблю прогулки на интересные события в Москве.

Профиль обновлён 25 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

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Не нравится:

💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 🪐 Астрология / таро

События пользователя

Москва → сходить на мероприятие

Ищу компаньона на вокал

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить в музыкальную студию (есть прям аренда в Москве)

Москва → сходить на мероприятие

Пойти на День молодежи на Ходынском поле сегодня 🙃

Москва → прогуляться, перекусить

Найти человека для совместного изучения и практики танцев из тик-тока

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