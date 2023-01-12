Закончил магистратуру в Москве. Сам из Тольятти (почти Италия). В последнее время интересует античная история и средневековая история, и задумался над изучением испанского🇪🇸 или итальянского🇮🇹 языка.

Профиль обновлён 22 августа 2023 г.

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