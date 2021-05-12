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Москва
Профиль пользователя George_R

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О себе

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Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес💕 Обсудить отношения📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Съесть свиную рульку

маленькое фото пользователя w1ldrush
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Присоединяйся к нам,чтобы изменить свою жизнь❤️

Откликнулось 136 участников

маленькое фото пользователя AnnSoul

Москва → прогуляться, перекусить

Словила грустинку в жизни, ищу новые знакомства и активные приключения

Откликнулся 71 участник

маленькое фото пользователя CaptainXenia

Москва → собрать компанию

Друзей для встреч по выходным

Откликнулось 18 участников

маленькое фото пользователя Ana777

Москва → прогуляться, перекусить

Поужинать в модном месте, погулять, пообщаться

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Bellka

Москва → прогуляться, перекусить

Попасть в Манеж на Урбанфорум, словить последний день и все успеть :)

Откликнулся 1 участник

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