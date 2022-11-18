Москва
Профиль пользователя GeoPhoenix
О себе
📍Сочи🏝 📍Москва🚇
Увлечения и хобби:
✔️театр
✔️мюзиклы
✔️выставки
✔️концерты классической музыки
✔️люблю готовить
✔️кино
✔️футбол ❤️💙 Barcelona
✔️edm music
✔️фестивали
✔️компьютерный гик
✔️apple
✔️ps4
Профиль обновлён 1 марта 2023 г.
События пользователя
Участие в других событиях
Для пятничных и субботних баров
Прогуляться
погулять, познакомиться
Найти подруг🛍🎀🧸
Сходить на прогулку покататься на велосипедах
Хочу подружиться
Предлагаю сходить погулять либо в клуб.
Пообщаться и погулять в парке
Я хочу по болтать , подружиться
Погулять по району
Поговорим?
Найти интересные места, потратить пушкинскую карту
Прогуляться
Ищу друзей/подруг
Погулять , попить кофе
Дискотека 90-х! В баре DISCO 90 в 30.12 23.00
Хочу сходить на ARTLIFEFEST (вход бесплатный)
Выпить и отдохнуть
Прогуляемся?
Прогуляться в осеннем парке
Общение и прогулки
Сходить на standup
Активное времяпровождение ✨
Ищу партнёра по активным вечерним прогулкам, в выходные дни.
Приятная компания) позитивное общение)
Крутое времяпровождение
Пофоткатся,прогулятся,перекусить в красивой локации😇
Прогуляться
Погулять, круто провести время
Пошли на свидание??
Гулять , тусить
Выпить в приятной компании)
Найти компанию для выпивки
Потусить, выпить и послушать Melodic Techno
Игра в карты
Погулять в парке Коломенское или Царицыно
сходить в боулинг, на картинг, сыграть в настольный теннис
Погулять, посидеть где-нибудь
Собираю людей в компанию для общения и весёлого времяпровождения
Прогуляться,
Прогуляться, перекусить, мб потанцевать сегодня вечером
Прогуляться, найти общие интересы)
Приятное времяпровождение
Сходить в эту субботу в клуб
Я из Пушкино 🙄
Сходить в кино )
Друг где ты? Поболтаем, кофейку попьём?
Прогуляться)
Сходить в клуб💓
Прогуляться
Хочу погулять, ну или ещё что-нибудь )
пойти на пляж на Борисовские пруды
Прогуляться, перекусить
Я хочу подружиться
Я хочу гулять по ночной Москве
Кто живет или часто бывает в Мытищах? ☺️
Прогуляться, пообщаться в парке
Поиграть в бильярд или в настолки 4 ноября с 15 часов…
Найти единомышленников и провести круто выходные
Поиграть в настолки
Погулять, хорошо провести время. Выпить за знакомство. Развеяться
По кататься на велосипеде или на коньках
Ищу единомышленников
прогуляться
Прогуляться
прогуляться
Творчество объединяет
Общаться дружить
Потусить в клубе
Кальянная Китай-город сегодня 21:00 вторник
Гулять поговорить
Найти подруг ну или пообщаться, посплетничать о своём наболевшим)
Не стесняйся, понравишься. Пойду на чашку кофе😄
Новые интересные знакомства
Кальянная 9 ноября центр Москвы
На Хэллуин в Moscow city
Познакомиться с новыми людьми. Желательно САО
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Коттедж 12го ноября. Дом на берегу реки . Подробности в описании
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