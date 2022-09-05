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Москва
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О себе

хочу найти друзей
я буду писать вам каждый день каждый час ну пожалуйста 😭😭

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм☣️ Токсичность📚 Книги😊 Поделиться радостью✝️ Религия🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🍿 Сходить в кино🎮 Видеоигры💬 Пообщаться онлайн

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