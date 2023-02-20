О себе

Вообще хотел другое приложение скачать.

Но оно оказалось запрещено на территории РФ.

Капец, суета вокруг.

Мало друзей из-за не совпадения интересов.

Нравятся хорошие кадры снятые на фотоаппарат.

Могу сиграть на гитаре.

Порой посещает муза и с её помощью пишу стихи.

Обожаю фильмы основанные на рил. событиях.

Не люблю когда на смс отвечают через 726 часов.

Неторопливо сбросил 10кг веса.

Мой киппарисовик и в правду пахнет хвоёй.

Как-то на шоссейнике разогнался до 107км/ч.

Люблю разного жанра музыку.

Завораживает клавишная музыка.

Порой какое-то наитие одиночества посещает.

Поэтому я здесь)