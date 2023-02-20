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Москва
Вообще хотел другое приложение скачать.
Москва
Профиль пользователя Gendalf
О себе
Вообще хотел другое приложение скачать.
Но оно оказалось запрещено на территории РФ.
Капец, суета вокруг.
Мало друзей из-за не совпадения интересов.
Нравятся хорошие кадры снятые на фотоаппарат.
Могу сиграть на гитаре.
Порой посещает муза и с её помощью пишу стихи.
Обожаю фильмы основанные на рил. событиях.
Не люблю когда на смс отвечают через 726 часов.
Неторопливо сбросил 10кг веса.
Мой киппарисовик и в правду пахнет хвоёй.
Как-то на шоссейнике разогнался до 107км/ч.
Люблю разного жанра музыку.
Завораживает клавишная музыка.
Порой какое-то наитие одиночества посещает.
Поэтому я здесь)
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🚶♀️ Прогуляться🚴♀️ Спорт, бег, йога🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль
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