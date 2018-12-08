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Москва
Занимаюсь саморазвитием: духовными практиками, эзотерикой, психологией увлекаюсь.
Москва
Профиль пользователя Gen_mas
О себе
Занимаюсь саморазвитием: духовными практиками, эзотерикой, психологией увлекаюсь.
Веду групповые медитации в Москве
Еще люблю гулять ножками и приятно беседовать о высоком за чашечкой чая в уютном заведении.
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные✝️ Религия🪐 Астрология / таро🏫 Учеба📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🎭 Театр🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль💕 Обсудить отношения
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