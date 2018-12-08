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Москва
Профиль пользователя Gen_mas

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О себе

Занимаюсь саморазвитием: духовными практиками, эзотерикой, психологией увлекаюсь.

Веду групповые медитации в Москве

Еще люблю гулять ножками и приятно беседовать о высоком за чашечкой чая в уютном заведении.

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные✝️ Религия🪐 Астрология / таро🏫 Учеба📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🎭 Театр🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль💕 Обсудить отношения

Не нравится:

🏢 Работа📺 Политика💩 Шутки про говно💰 Инвестиции / бизнес📸 Пофоткаться🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Динамическая медитация на Пролетарской

маленькое фото пользователя Fairyleaf
Откликнулся 1 участник
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