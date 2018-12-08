Москва

Профиль пользователя Gen_mas

О себе Занимаюсь саморазвитием: духовными практиками, эзотерикой, психологией увлекаюсь.



Веду групповые медитации в Москве



Еще люблю гулять ножками и приятно беседовать о высоком за чашечкой чая в уютном заведении.

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