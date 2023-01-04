Москва
Профиль пользователя Gelya1

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О себе

Занимаюсь работой с сознанием, медитациями

Профиль обновлён 13 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность ✝️ Религия 💕 Обсудить отношения

Не нравится:

🏢 Работа

События пользователя

Москва → другое

Поужинать вечером в субботу в гастропабе в 20.00

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Kerry
Москва → Другое

Для 32+) Парк Горького🌳 или Речной вокзал⛴️ день вместе выберем)

маленькое фото пользователя Iri_mas
Москва → Другое

Ищу компанию: Погулять, поболтать, посидеть на летней веранде.

маленькое фото пользователя kafer999
Москва → Другое

Пробежаться вечерком (дистанция около 8 км)

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