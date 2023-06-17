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Москва
Меня зовут Настя! 🐥
Москва
Профиль пользователя gavrilaaash
О себе
Меня зовут Настя! 🐥
В поисках своих людей, с которыми можно будет приятно провести время 🫶🏽
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм☣️ Токсичность🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль
Не нравится:
💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия📚 Книги🪐 Астрология / таро🎮 Видеоигры🍷 Выпить в баре🖼 Выставка / музей🪩 Ночной клуб🎭 Театр
События пользователя
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