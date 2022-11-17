Москва
Профиль пользователя Gati
О себе
Обожаю читать книги, работаю в Большом театре(поэтому искусство-это мой конёк)посещаю выставки, и все светские,закрытые, скучные вечера, общаюсь на разные темы, веду свой блог в тг канале. Свободное время провожу дома, не люблю шумные места, клубы и всю прочую публику оттуда.
Профиль обновлён 27 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
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