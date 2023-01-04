Москва
Профиль пользователя Gastrit

фото пользователя Gastrit

О себе

Бегаю, готовлюсь к первой половинке в жизни. Люблю фантастику вроде Пратчетта, Толкина и Герберта. Ценю активный отдых и путешествия "дикарями".

Профиль обновлён 7 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 📺 Политика 💩 Странный юмор 📚 Книги ☣️ Токсичность 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

💕 Обсудить отношения 💰 Бизнес ✝️ Религия 🪐 Астрология, таро

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Поболтаем о том, о сём

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Yul_ka
Калининград → Другое

Кому скучно-пишите)

маленькое фото пользователя Marisabel_3
Иркутск → Другое

Поговорим обо всем🌼🌼🌼

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