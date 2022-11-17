Москва
Профиль пользователя gana85
Профиль обновлён 24 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика 🎬 Могу посоветовать фильм
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Завести новые знакомства ✨
Москва → Другое
Я за душевные разговорчики
Москва → Другое
Знакомство для дружбы
Москва → Другое
Ищу весёлых и классных людей, для активного времяпрепровождения
Москва → Другое
Как так получилось, что в таком большом городе, так много одиноких?
Москва → Другое
Ищу симпатичного парня чтобы составить мне компанию )
Москва → Другое
Найти подруг🌹и друзей⭐️
Красногорск → Другое
Поговорить на разные темы
Москва → Другое
Друзьяшки найдитесь
Москва → Другое
что тут надо делать
Москва → Другое
Кто-нибудь в курсе, как завести друзей после 30ти?
Москва → Другое
Погулять вместе в парке
Москва → Другое
Мне просто хочется найти друзей, так как мой круг общения очень узкий)
Москва → Другое
Пожарить сосиски на берегу Строгинского залива ☀️
Москва → Другое
В кафе или караоке
Санкт-Петербург → Другое
Поговорить о жизни
Москва → Другое
Было бы неплохо для начала найти собеседника-онлайн
Москва → Другое
Кто готов в клуб?
Сызрань → Другое
Общение и ещё раз общение
Москва → Другое
В кальянную сегодня вечером
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