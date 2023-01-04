Москва
Профиль пользователя Games_Lover

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О себе

Люблю смотреть фильмы и сериалы на диване в гостиной. Из музыки предпочитаю электронную и рок. Занимаюсь в тражерке стабильно 3 раза в неделю. Играю в настольные игры с друзьями, попивая пивко и коктейли. Развиваюсь в it сфере.

Профиль обновлён 13 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 🍿 Фильмы, сериалы 🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 💰 Бизнес 📚 Книги 💩 Странный юмор

Не нравится:

✝️ Религия 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность 📺 Политика

События пользователя

Москва → собрать компанию

Играем в настолки под пивко

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