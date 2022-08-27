Москва
Профиль пользователя Galya.30pohti
О себе
Слушаю разную музыку нравится больше танцевальная
Спорт покинул мой чат, я тюлень мне нужен человек который захочет быть не тюленем как я))) хочу найти новых друзей в Москве
Увлекаюсь подделками делаю киндер боксы и сердца 💕 как хобби но явно не как бизнес 🤣бизнес не пошёл...
Многодетная мать с приемными детьми 🤗
Профиль обновлён 1 марта 2023 г.
Общаюсь на темы:
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