Слушаю разную музыку нравится больше танцевальная Спорт покинул мой чат, я тюлень мне нужен человек который захочет быть не тюленем как я))) хочу найти новых друзей в Москве Увлекаюсь подделками делаю киндер боксы и сердца 💕 как хобби но явно не как бизнес 🤣бизнес не пошёл... Многодетная мать с приемными детьми 🤗

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 🏢 Работа 🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы 😓 Обсудить проблемы

Москва → Другое Предлагаю собрать девичник 27+ и сходить на стендап 💃

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