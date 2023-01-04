Москва
Профиль пользователя Galus

фото пользователя Galus

Профиль обновлён 2 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💰 Бизнес 😊 Поделиться радостью 💩 Странный юмор 🍿 Фильмы, сериалы 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные 🏫 Учеба 🏢 Работа 📚 Книги 🪐 Астрология, таро

Не нравится:

☣️ Токсичность 📺 Политика

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