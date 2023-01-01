⬅️ Посмотреть других пользователей в Москве
Москва
Москва
Профиль пользователя Gallavich
О себе
Люблю вселенную, эзотеририку изучать мир, людей, пространство,животных, карму. Ставить цели и достигать их. И конечно стараюсь быть лучшей версией себя.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм✝️ Религия📺 Политика🐈 Домашние животные💰 Инвестиции / бизнес💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🍴 Кафе / ресторан💃 Потанцевать🎭 Театр🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🚶♀️ Прогуляться💨 Кальян🎲 Настольные игры🍷 Выпить в баре🚴♀️ Спорт, бег, йога🇬🇧 Изучение нового🪩 Ночной клуб📸 Пофоткаться💩 Шутки про говно😓 Обсудить проблемы
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Москва
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам