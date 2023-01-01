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Москва
Профиль пользователя Gallavich

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О себе

Люблю вселенную, эзотеририку изучать мир, людей, пространство,животных, карму. Ставить цели и достигать их. И конечно стараюсь быть лучшей версией себя.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм✝️ Религия📺 Политика🐈 Домашние животные💰 Инвестиции / бизнес💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🍴 Кафе / ресторан💃 Потанцевать🎭 Театр🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🚶‍♀️ Прогуляться💨 Кальян🎲 Настольные игры🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🇬🇧 Изучение нового🪩 Ночной клуб📸 Пофоткаться💩 Шутки про говно😓 Обсудить проблемы

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Murmurrin

Москва → пообщаться

Хочу найти самую лучшую подругу💕

Откликнулось 78 участников

маленькое фото пользователя Dmitry2097

Москва → прогуляться, перекусить

Мне интересны новые люди, обсудим всё или ничего

Откликнулось 46 участников

маленькое фото пользователя Miley

Москва → прогуляться, перекусить

Я хочу найти компанию на Новый год;)

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Maru.vvvvv

Москва → пообщаться

Хочу найти подругу по интересам из Москвы, для общения и встреч!

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Kristina_ti

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подружек для дружбы

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя sonechka7

Москва → прогуляться, перекусить

просто найти подругу

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Tasamayaliliya

Zhezqazghan → пообщаться

Ищу людей для общения и дальнейших встреч. Ищу друзей)

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Anya11

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить на Azizi Gibson 9 декабря

Откликнулся 1 участник

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