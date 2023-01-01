⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва
Москва
Влюбленная в горы.
Москва
Профиль пользователя GalkaS
О себе
Влюбленная в горы.
Люблю путешествовать, отдыхать на природе.
Увлекаюсь всем понемногу...сноуборд, велосипед, кайтинг, батуты, тхэквондо, настолки.
В Москве недавно, ищу компанию с общими интересами.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль
Не нравится:
Другие пользователи из города Москва
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам