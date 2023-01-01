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Москва
Профиль пользователя GalkaS

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О себе

Влюбленная в горы.
Люблю путешествовать, отдыхать на природе.
Увлекаюсь всем понемногу...сноуборд, велосипед, кайтинг, батуты, тхэквондо, настолки.
В Москве недавно, ищу компанию с общими интересами.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность✝️ Религия🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать😓 Обсудить проблемы
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