Москва

Профиль пользователя GalkaS

О себе Влюбленная в горы.

Люблю путешествовать, отдыхать на природе.

Увлекаюсь всем понемногу...сноуборд, велосипед, кайтинг, батуты, тхэквондо, настолки.

В Москве недавно, ищу компанию с общими интересами.

Была в сети на прошлой неделе

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