Москва
Профиль пользователя Gale

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О себе

Обсессивный айтишник, бывший кинодел with top notch English skills👌

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

События пользователя

Москва → другое

Кальянчик в приятной компании

Москва → активный отдых

Покататься на САПах

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Polly98
Москва → Другое

Для пятничных и субботних баров

маленькое фото пользователя anikeng
Москва → Другое

погулять, сходить куда-нибудь

маленькое фото пользователя Nataliya
Москва → Другое

Ищу компанию для прогулок/можно в настолки поиграть

маленькое фото пользователя Klizau
Москва → Другое

Круто провести выходные

маленькое фото пользователя jusless
Москва → Другое

Погулять по городу, вкусно покушать 🍭

маленькое фото пользователя Olga
Москва → Другое

Погулять на вднх

маленькое фото пользователя OlyaOlya
Москва → Другое

Хочу пойти в клуб потанцевать

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