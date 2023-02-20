О себе

Я Галя, просто люблю жить эту жизнь)

Искать, смотреть по сторонам, чувствовать, понимать и даже разочаровываться.

Мою жизнь делают приятнее и насыщеннее : фотография, музыка, кино, выставки, концерты и книги

Хочу найти новых друзей, чтобы можно было посещать интересные события вместе