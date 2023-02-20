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Москва
Профиль пользователя GalaSokolova

фото пользователя GalaSokolova

О себе

Я Галя, просто люблю жить эту жизнь)
Искать, смотреть по сторонам, чувствовать, понимать и даже разочаровываться.
Мою жизнь делают приятнее и насыщеннее : фотография, музыка, кино, выставки, концерты и книги
Хочу найти новых друзей, чтобы можно было посещать интересные события вместе

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей🎭 Театр💃 Потанцевать

События пользователя

Москва → сходить на мероприятие

Ищу компанию на концерт

Москва → сходить на мероприятие

Благотворительный концерт в поддержку ЦЛП на складе номер 3

маленькое фото пользователя Eldurano
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

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Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 412 участников

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