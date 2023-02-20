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Москва
Я Галя, просто люблю жить эту жизнь)
Москва
Профиль пользователя GalaSokolova
О себе
Я Галя, просто люблю жить эту жизнь)
Искать, смотреть по сторонам, чувствовать, понимать и даже разочаровываться.
Мою жизнь делают приятнее и насыщеннее : фотография, музыка, кино, выставки, концерты и книги
Хочу найти новых друзей, чтобы можно было посещать интересные события вместе
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей🎭 Театр💃 Потанцевать
События пользователя
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