Москва
Профиль пользователя Gaito
О себе
Фитнес / настольные игры. Немного книги, но в основном несерьёзные художественные произведения, не требующие ни академических знаний, ни вдумчивого разбора. Слушаю музыку (а кто её не слушает? :)) . Люблю кушать, котиков и отсутствие глупых конфликтов. Можно говорить за политику, но без категоричности - используйте диалектику, это несложно.
Профиль обновлён 20 июня 2023 г.
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