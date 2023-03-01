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Москва
Позитивный, занимаюсь собой, имел много хобби. Активно саморазвиваюсь и хочу знакомится с новыми людьми.
Москва
Профиль пользователя Gaifetdin
О себе
Позитивный, занимаюсь собой, имел много хобби. Активно саморазвиваюсь и хочу знакомится с новыми людьми.
Писать все сразу о себе считаю не интересно.)
Был в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📺 Политика🏢 Работа🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль
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