Занимаюсь йогой. Увлекаюсь искусством (современное искусство тоже люблю), литературой. Не принципиальна в вопросе музыкальных жанров, могу танцевать хоть под сигнализацию) Со активными видами спорта на вы, но готова попробовать познакомиться поближе. Пью алкоголь, иногда курю. Не люблю душные разговоры.

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, снимать квартиру вместе, поиграть в настолки, сходить в бар, клуб или кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'ищу с кем вместе снимать квартиру', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник. А ещё можно найти чат по интересам и общаться с другими участниками.