Москва
Профиль пользователя Gafi
О себе
Бегаю в зале, играю в компьютерные игры
Профиль обновлён 10 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы 🍿 Фильмы, сериалы
События пользователя
Участие в других событиях
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Просто поболтать, не важно, из какого вы города и какого пола
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