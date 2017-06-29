Москва
Профиль пользователя Gafi

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фото #2 пользователя Gafi

О себе

Бегаю в зале, играю в компьютерные игры

Профиль обновлён 10 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 🍿 Фильмы, сериалы

События пользователя

Москва → пообщаться

Хочу найти компанию поиграть и пообщаться

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя May_day
Москва → Другое

Ищу единомышленника, чтобы вместе считать калории и худеть)

маленькое фото пользователя pretendme
Москва → Другое

Какую породу кошки посоветуете завести?

маленькое фото пользователя Eklmn
Тула → Другое

Просто поболтать, не важно, из какого вы города и какого пола

маленькое фото пользователя Damenika09
Комсомольск-на-Амуре → Другое

На любые темы🤗

маленькое фото пользователя Slowmo
Москва → Другое

Геймеры здесь? Ищу друзей для совместной игры в Final Fantasy 14)

Москва → Другое

Найти родственную душу

маленькое фото пользователя Krianna
Ижевск → Другое

Давайте поговорим о погоде, увлечениях и котиках

маленькое фото пользователя Masha1
Москва → Другое

Хотелось пообщаться с нормальными людьми без вранья

маленькое фото пользователя Oksana_2507
Санкт-Петербург → Другое

Пообщаться на разные темы

маленькое фото пользователя E_katerina
Вологда → Другое

Всем прекрасного воскресного настроения!

маленькое фото пользователя Maya94
Тольятти → Другое

Ищу друзей. Хз где их искать, когда тебе 28 и ты взрослая тетя)

маленькое фото пользователя Sveta19
Хабаровск → Другое

Почему люди не летают как птицы

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