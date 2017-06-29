Профиль обновлён 10 июля 2023 г.

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Хабаровск → Другое Почему люди не летают как птицы

Тольятти → Другое Ищу друзей. Хз где их искать, когда тебе 28 и ты взрослая тетя)

Москва → Другое Хотелось пообщаться с нормальными людьми без вранья

Ижевск → Другое Давайте поговорим о погоде, увлечениях и котиках

Москва → Другое Геймеры здесь? Ищу друзей для совместной игры в Final Fantasy 14)

Тула → Другое Просто поболтать, не важно, из какого вы города и какого пола

Москва → Другое Ищу единомышленника, чтобы вместе считать калории и худеть)

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.