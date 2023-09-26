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Москва
Хотелось бы найти новых знакомств, подруг:з Ходить с ними в кофе, парки, магазины, а так же по выставкам. Конечно бы хотелось найти человека с похожими вкусами и взглядами.
Москва
Профиль пользователя g_Alex_g
О себе
Хотелось бы найти новых знакомств, подруг:з Ходить с ними в кофе, парки, магазины, а так же по выставкам. Конечно бы хотелось найти человека с похожими вкусами и взглядами.
Что же обо мне, я человек веселый и эмоциональный (можно даже сказать что мне нужно ехать в Италию 🤌🏻) Увлекаюсь фотографией,рисованием, азиатской культурой, конечно есть куча мелочей в придачу. Так же в свободное время люблю поиграть и прогуляться, хотя бываю домоседом.
P.s мне 20.
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро📚 Книги🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения🎬 Могу посоветовать фильм💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎮 Видеоигры🚶♀️ Прогуляться🎭 Театр📸 Пофоткаться
Не нравится:
💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия🏢 Работа🍷 Выпить в баре💨 Кальян🪩 Ночной клуб🎲 Настольные игры🚴♀️ Спорт, бег, йога
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