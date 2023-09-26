О себе

Хотелось бы найти новых знакомств, подруг:з Ходить с ними в кофе, парки, магазины, а так же по выставкам. Конечно бы хотелось найти человека с похожими вкусами и взглядами.

Что же обо мне, я человек веселый и эмоциональный (можно даже сказать что мне нужно ехать в Италию 🤌🏻) Увлекаюсь фотографией,рисованием, азиатской культурой, конечно есть куча мелочей в придачу. Так же в свободное время люблю поиграть и прогуляться, хотя бываю домоседом.

P.s мне 20.