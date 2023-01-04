Москва
Профиль пользователя fvqeu
О себе
хочу найти друзей, читаю книги. фотографирую, но без азарта. как своеобразное хобби-учу стихи. вообще я многое умею и легко обучаюсь.самой о себе мне судить трудно, поскольку лицом к лицу лица не увидать.
но точно могу сказать, что я не люблю негатив, даже малейший. нет вещей, которые я не могла бы понять,поэтому со мной можно обсудить что угодно. я человек не застенчивый и не такой серьёзный как могло показаться по всем словам сказанным выше.
Профиль обновлён 31 октября 2022 г.
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