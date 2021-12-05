Не люблю «стандартное начало общения», по типу, «как дела, что делаешь?» первыми вопросами. Разносторонний человек, могу поддержать множество тем, но не те, что связаны с точными науками, в них я не сильна. Хотелось бы найти компанию друзей, или компанию подружек. Где бы собрались люди, которые могут и встретиться, поиграть в настолки, сходить на общественный мероприятия, съездить на дачу, пожарить шашлыки, и душевно выпить в баре. Не люблю людей, которые зациклены на чем-то одном, будь то спорт или что-то другое, которые только про этот род деятельности и говорят.(я говорю именно про одержимость) Немного рандомных фактов обо мне: Люблю японских писателей, и азиатскую культуру, еду. Не люблю техно и рок

Профиль обновлён 31 июля 2023 г.

😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 💰 Инвестиции / бизнес

😓 Обсудить проблемы ☣️ Токсичность 💩 Странный юмор

Москва → пообщаться Просто приятного человека для общения (не старше 22 лет)

Москва → Другое Добавлю в уютную компанию,есть беседа в тг

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