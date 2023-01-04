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Москва
Профиль пользователя Fufa_123

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О себе

Я ищу лучшую подругу,люблю доверие, я люблю спорт, в друже должно быть взаимопонимание,доверие, любовь,радость .

Профиль обновлён 3 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения 🎬 Могу посоветовать фильм 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 📸 Пофоткаться 💬 Пообщаться онлайн 💃 Потанцевать

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