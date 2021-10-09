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Москва
1 из спорта бегаю, нравится йога, танцевать по видео:), в целом ОФП, плаваю
Москва
Профиль пользователя Friends.3
О себе
1 из спорта бегаю, нравится йога, танцевать по видео:), в целом ОФП, плаваю
Люблю любые виды музыки , кроме такого жанра как рэп; закончила муз школу играю на фортепиано.
Учусь на 4 курсе в МГЛу
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба😊 Поделиться радостью📚 Книги☣️ Токсичность🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🎲 Настольные игры🚴♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🎭 Театр
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