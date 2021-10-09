О себе

1 из спорта бегаю, нравится йога, танцевать по видео:), в целом ОФП, плаваю

Люблю любые виды музыки , кроме такого жанра как рэп; закончила муз школу играю на фортепиано.

Учусь на 4 курсе в МГЛу