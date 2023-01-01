⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва

Москва
Профиль пользователя freya.torssgeir

фото пользователя freya.torssgeir

О себе

Окончила актерскую магистратуру в Англии и бакалавриат по кинокритике (да, посоветовать киношку - это ко мне). Шарю за motion capture и знаю, как управляться с мечом и огнестрелом ;)

Анимешник со стажем (любимые - атака титанов, ссг, юри на льду, фейри тейл, но больше по аниме десятых годов, кнш), пытаюсь в косплей для собственного удовольствия, учусь шить.

Обожаю историю - особенно периоды правления Романовых и Тюдоров. Люблю читать, в основном исторические романы и фэнтези (Емец - ван лав). Рисую каракули в альбоме.

Очень за общение и обсуждение аниме, постапокалиптических фильмов/сериалов/игр, косплея и истории 🥹

Свободно говорю на английском и испанском, учу французский и японский. Катаюсь на коньках и роликах, хожу на концерты инструментальной музыки по аниме, слушаю осты, фолк и Эпидемию.

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🏫 Учеба🎮 Видеоигры🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎭 Театр🇬🇧 Изучение нового💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться

Не нравится:

📺 Политика💰 Инвестиции / бизнес☣️ Токсичность💨 Кальян🪩 Ночной клуб
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

маленькое фото пользователя Anastasiyaaa
маленькое фото пользователя Edo99
маленькое фото пользователя Lurevone
маленькое фото пользователя Polly98
маленькое фото пользователя Elina_M
маленькое фото пользователя Cath
маленькое фото пользователя Dianak
маленькое фото пользователя KarinaAlex
маленькое фото пользователя Marvelous_Elena
маленькое фото пользователя Tatiana_99
маленькое фото пользователя Victoria_chi
маленькое фото пользователя DianaKi
маленькое фото пользователя anas.tasia
маленькое фото пользователя Nastasya23
маленькое фото пользователя Miya87
маленькое фото пользователя Akhmed
маленькое фото пользователя Anastasia_eshhh
маленькое фото пользователя AnnaBerg
маленькое фото пользователя Viktoria_v
маленькое фото пользователя Yangwawa
маленькое фото пользователя Sakunikki
маленькое фото пользователя NastyaJJ
маленькое фото пользователя Maxxx03
маленькое фото пользователя MaryGr
маленькое фото пользователя nature_city
маленькое фото пользователя Fox_fyr
маленькое фото пользователя Lera0904
маленькое фото пользователя Straight

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам