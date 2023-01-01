О себе

Окончила актерскую магистратуру в Англии и бакалавриат по кинокритике (да, посоветовать киношку - это ко мне). Шарю за motion capture и знаю, как управляться с мечом и огнестрелом ;)



Анимешник со стажем (любимые - атака титанов, ссг, юри на льду, фейри тейл, но больше по аниме десятых годов, кнш), пытаюсь в косплей для собственного удовольствия, учусь шить.



Обожаю историю - особенно периоды правления Романовых и Тюдоров. Люблю читать, в основном исторические романы и фэнтези (Емец - ван лав). Рисую каракули в альбоме.



Очень за общение и обсуждение аниме, постапокалиптических фильмов/сериалов/игр, косплея и истории 🥹



Свободно говорю на английском и испанском, учу французский и японский. Катаюсь на коньках и роликах, хожу на концерты инструментальной музыки по аниме, слушаю осты, фолк и Эпидемию.