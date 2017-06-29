Hola amigo! Тебя то как раз, мой новый хороший друг, я и искал с: Чем займёмся? Походами на необычайные мероприятия, интересные выставки, новые места. Прогулки э и разносторонние беседы приятно скрасят досуг Чего ожидаю? (и готов дать) Духовную поддержку, отличное настроение, надежность, готовность участия в авантюрах разной степени безумия 🦑

Профиль обновлён 7 июля 2023 г.

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☣️ Токсичность

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

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Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.