Москва
Профиль пользователя FreshSerge

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О себе

Hola amigo!
Тебя то как раз, мой новый хороший друг, я и искал с:

Чем займёмся?
Походами на необычайные мероприятия, интересные выставки, новые места. Прогулки э и разносторонние беседы приятно скрасят досуг

Чего ожидаю? (и готов дать)
Духовную поддержку, отличное настроение, надежность, готовность участия в авантюрах разной степени безумия 🦑

Профиль обновлён 7 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → пообщаться

Интересный собеседник утерян. За нахождение объявлена награда...

Участие в других событиях

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Москва → Другое

Ребята, помогите стартапу, поучаствуйте в тестах☀️

маленькое фото пользователя Minfey
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