О себе

Хай! Очень разнообразный человек. Люблю как и в игры поиграть, так и куда-то сходить. Больше всего на свете люблю животных и пиво 😅😅. Могу посоветовать классные места с кайфовой атмосферой)

Иногда бывает скучно, по этому здесь)

Работаю геодезистом)