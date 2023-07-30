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Москва
Хай! Очень разнообразный человек. Люблю как и в игры поиграть, так и куда-то сходить. Больше всего на свете люблю животных и пиво 😅😅. Могу посоветовать классные места с кайфовой атмосферой)
Москва
Профиль пользователя Freezbi
О себе
Хай! Очень разнообразный человек. Люблю как и в игры поиграть, так и куда-то сходить. Больше всего на свете люблю животных и пиво 😅😅. Могу посоветовать классные места с кайфовой атмосферой)
Иногда бывает скучно, по этому здесь)
Работаю геодезистом)
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес😓 Обсудить проблемы💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Выпить в баре✈️ Найти попутчика в путешествие💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан
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