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Москва
Профиль пользователя Freezbi

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О себе

Хай! Очень разнообразный человек. Люблю как и в игры поиграть, так и куда-то сходить. Больше всего на свете люблю животных и пиво 😅😅. Могу посоветовать классные места с кайфовой атмосферой)
Иногда бывает скучно, по этому здесь)
Работаю геодезистом)

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес😓 Обсудить проблемы💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Выпить в баре✈️ Найти попутчика в путешествие💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан

Не нравится:

✝️ Религия🪩 Ночной клуб🚴‍♀️ Спорт, бег, йога
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