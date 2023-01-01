О себе

Весёлый, спортивный парень. Со мной можно и прогуляться и пробежаться и встретить рассвет с палатками на берегу моря. Но также за спокойное время препровождение вроде посиделок в кафе или настольных игр. Здесь для того чтобы разнообразить круг общения и возможно попробовать что то новое)