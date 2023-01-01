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Москва
Профиль пользователя FreeLight

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О себе

Весёлый, спортивный парень. Со мной можно и прогуляться и пробежаться и встретить рассвет с палатками на берегу моря. Но также за спокойное время препровождение вроде посиделок в кафе или настольных игр. Здесь для того чтобы разнообразить круг общения и возможно попробовать что то новое)

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🎲 Настольные игры🚶‍♀️ Прогуляться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🎮 Видеоигры✈️ Найти попутчика в путешествие

События пользователя

Москва → пообщаться

Как разнообразить свою жизнь по максимуму?

Участие в других событиях

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Москва → собрать компанию

Найти игроков для ролевых игр

Откликнулись 43 участника

маленькое фото пользователя MaryGr

Москва → прогуляться, перекусить

Настольные игры

Откликнулось 18 участников

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