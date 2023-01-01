⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва
Москва
Москва
Профиль пользователя FreeLight
О себе
Весёлый, спортивный парень. Со мной можно и прогуляться и пробежаться и встретить рассвет с палатками на берегу моря. Но также за спокойное время препровождение вроде посиделок в кафе или настольных игр. Здесь для того чтобы разнообразить круг общения и возможно попробовать что то новое)
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🎲 Настольные игры🚶♀️ Прогуляться🚴♀️ Активный отдых / спорт🎮 Видеоигры✈️ Найти попутчика в путешествие
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Москва
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам