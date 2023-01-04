Преподаю вокал, сочиняю песни и пою их в своей группе, выступаю на концертах. Люблю заниматься спортом под видео или в тренажерном зале, хожу в бассейн, гуляю в парке, чаще всего на ВДНХ. Читаю книги и смотрю видео по эзотерике, саморазвитию, психологии. По жизни я не очень общительный человек, но хочется это исправить, чтобы главным делом была не только работа, но и нашлись бы единомышленники.

Профиль обновлён 31 октября 2022 г.

Москва → другое Для начала переписка, общение, а дальше будет видно

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