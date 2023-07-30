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Москва
Профиль пользователя FrankyS

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О себе

Меломан, амбиверт, за движуху)

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Стендап, бар, квиз

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя RitaBarbashina

Москва → прогуляться, перекусить

Ищем в нашу компанию

Откликнулись 24 участника

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Москва → прогуляться, перекусить

сходить в бар/ клуб

Откликнулось 15 участников

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