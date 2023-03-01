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Москва
Профиль пользователя FRANC

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О себе

Ищу компанию друзей которые будут целеустремленные и на позитивчике)

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа ☣️ Токсичность 🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 💰 Инвестиции / бизнес 😊 Поделиться радостью 💩 Шутки про говно 😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные 📚 Книги

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 🏫 Учеба 🪐 Астрология / таро

События пользователя

Москва → собрать компанию
Погулять по городу🙃

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Lurevone
Москва → Другое
Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀
маленькое фото пользователя yanchos
Москва → Другое
ищу подружку/друга✨
маленькое фото пользователя Julia_Via
Москва → Другое
Движение&цели🎈начала носить брекеты, нашла новых подруг, путешествий!🐋
маленькое фото пользователя xtreevy
Москва → Другое
Найти классных людей. Смеяться и гулять. Сначала онлайн, а то страшно)
маленькое фото пользователя Lina009
Москва → Другое
Сделать снепы для портфолио 🥺
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