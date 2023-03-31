Москва
Профиль пользователя Foxy_chemist

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О себе

Люблю читать, квизы, прогулки. За всяческий культурный движ типа выставок, театра, фестивалей. Лёгкая на подъем.

Ищу друзей/подруг в идеале в СЗАО.

Профиль обновлён 13 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💩 Странный юмор 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 🐈 Домашние животные

Не нравится:

🪐 Астрология, таро 💰 Бизнес 📺 Политика ✝️ Религия ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → пообщаться

Можем потрепаться в телеге, а можем прогуляться. Больше слушатель.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Dany2023
Москва → Другое

Проект по Психологи Отношений

маленькое фото пользователя Serpom_po_zaycam
Москва → Другое

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