Москва
Профиль пользователя Fors

фото пользователя Fors

О себе

Люблю посидеть на набережной или в парке с кофе (эспрессо тоник, латте, капучино)
Катаюсь на роликах, старые продал, новые не купил
Прогулки по паркам
Сериалы фантастические и детективные
Фильмы фэнтези

Профиль обновлён 31 октября 2022 г.

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Ходьба без цели с разговорами

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя EwaSwan
Москва → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя Katya.sova
Москва → Другое

Взять вина и посидеть на набережной (есть две классные локации) 🍷

маленькое фото пользователя Kartin
Москва → Другое

Пошли на свидание??

маленькое фото пользователя wuteshur
Москва → Другое

пообщаемся?🧸

маленькое фото пользователя Fox_fyr
Москва → Другое

Новые знакомства

маленькое фото пользователя Alinka9186
Москва → Другое

Новые знакомства

маленькое фото пользователя Valery
Москва → Другое

Отдых с палатками

маленькое фото пользователя julia_hello
Москва → Другое

Сходить почиллить у бассейна в Москве 💦

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