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Москва
Профиль пользователя Fokus_Pokus

фото пользователя Fokus_Pokus

О себе

Меня зовут Михаил. Мне 28 лет. Люблю слушать разную музыку , но по большей части рок и зарубежные треки. Нравится отдыхать на природе или просто погулять. Хочу найти подругу , не против чего-то большего…

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍿 Сходить в кино

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Познакомиться с новыми людьми , с кем-нибудь подружиться

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Vicci

Щелково → пообщаться

Пообщаемся? Будет здорово, если общение перерастет в настоящую дружбу)

Откликнулось 65 участников

маленькое фото пользователя Candy

Москва → пообщаться

Ребята, кто за приятное , дружеское общение, пишите🩷💜🩷💜🩷🌷

Откликнулся 1 участник

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