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Москва
Москва
Профиль пользователя Fokus_Pokus
О себе
Меня зовут Михаил. Мне 28 лет. Люблю слушать разную музыку , но по большей части рок и зарубежные треки. Нравится отдыхать на природе или просто погулять. Хочу найти подругу , не против чего-то большего…
Был в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
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