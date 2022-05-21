Москва
Профиль пользователя FlyBaster

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О себе

Искренность, простота, доброжелательность и спокойствие)
Сама непосредственность 😇

Профиль обновлён 21 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 🎲 Настольные игры 🎸 Концерт / фестиваль 🍿 Сходить в кино 💬 Пообщаться онлайн 🍷 Алкоголь 🎮 Видеоигры

Не нравится:

🪩 Ночной клуб 💃 Потанцевать

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tasay
Москва → Другое

Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий

маленькое фото пользователя theprogrammist
Москва → Другое

Прогуляться по городу, потренькать на гитарке попеть вместе

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