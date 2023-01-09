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Москва
Профиль пользователя Flowersss

фото пользователя Flowersss

О себе

Просто хочу пообщаться с людьми, познакомиться, возможно подружиться.

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏫 Учеба📺 Политика📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры🏢 Работа

События пользователя

Искитим → пообщаться

Пообщаться, подружиться, поделиться радостью и печалью 😃

маленькое фото пользователя Miss_arinka
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Bubochka

Омск → пообщаться

Подружиться, пообщаться с добрыми и искренними людьми)

Откликнулись 3 участника

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