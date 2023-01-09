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Москва
Москва
Профиль пользователя Flowersss
О себе
Просто хочу пообщаться с людьми, познакомиться, возможно подружиться.
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏫 Учеба📺 Политика📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры🏢 Работа
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